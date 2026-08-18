En Guatuso hicieron un hallazgo clave para la conservación de las aves

Una concentración de aproximadamente 1,000 garzas agamí fue localizada en una finca privada en Guatuso, cerca de los humedales de Caño Negro, lo que representa un hallazgo significativo para la conservación de una de las aves más llamativas y poco comunes del país.

Reconocida por su colorido plumaje y su esquivo comportamiento, esta especie es difícil de avistar en estado silvestre, por lo que el descubrimiento abre una ventana para su estudio.

Las autoridades y biólogos continuarán con el conteo para determinar el número de nidos y pichones en el sitio, clave para evaluar el éxito reproductivo de la población.