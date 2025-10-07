Pablo, quien es el propietario del negocio, comenzó con el objetivo de resaltar el valor del café, para lo cual los maridajes, que son preparados por expertos, complementan la experiencia.

Mientras que los catadores, que visitan el lugar, evalúan cada taza, aunque los clientes, que llegan desde diferentes partes, priorizan la vista, puesto que el mirador, que es una parte fundamental del local, ofrece un paisaje único de la zona de Frailes.

Así, el proyecto de Pablo no solo impulsa la economía local, sino que también enaltece la cultura del café.