Costa Rica recibió al primer grupo de trabajadores salvadoreños quienes trabajarán como autobuseros, beneficiados con el programa de Migración Laboral del Ministerio de Trabajo.

El plan es resultado de la coordinación entre los gobiernos de Costa Rica y El Salvador, junto con empresarios del sector transporte.

Los participantes obtuvieron la categoría especial de ocupación específica, que les autoriza a laborar legalmente en el país, en un proceso liderado por la Organización Internacional para las Migraciones.