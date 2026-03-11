Recientemente se dio a conocer los días que pasará en prisión preventiva el sospechoso de asesinar a estudiante del IPEC en Liberia. Un joven lo atacó a puñaladas y la víctima fue declarada sin signos vitales a su ingreso al centro médico.

¿Quién es el sospechoso del ataque?

Un joven de apellido Rodríguez, de 19 años.

¿Cuándo será el juicio contra este sospechoso?

Juez a cargo del caso acogió el caso por la vía de flagrancia.

¿Qué quiere decir esto?

Que se aplicará una vía más rápida, en la cual en los próximos 15 días ya se puede fijar la fecha del juicio en donde van a estar todos los elementos que el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía puedan argumentar, para que en un plazo máximo 45 días, que establece el proceso, se le pueda dar una condena.

¿Cómo se dio el ataque contra el estudiante?

Según la información recabada por las autoridades, la víctima había llegado primero a dejar su bicicleta en la casa del sospechoso y posteriormente se encontraron en una parada de autobús donde abordaban el transporte hacia el centro educativo. En ese lugar se produjo una discusión que terminó en una agresión con arma blanca.

El caso se encuentra en investigación.