Restos óseos hallados en Guatuso de Alajuela podrían corresponder a Nelly María Romero, mujer reportada como desaparecida desde el 6 de julio, según confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, tras identificar prendas que coinciden con su última indumentaria.

El descubrimiento ocurrió cuando un transeúnte reportó los restos cerca de una calle rural durante la tarde-noche del miércoles, iniciando peritajes forenses para determinar causas de muerte.

Romero, madre de tres hijos, había sido vista por última vez en Sarapiquí, lo que amplía el radio de búsqueda del OIJ.