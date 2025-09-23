Sharon decidió iniciar un proyecto familiar que transformó su hogar en un espacio donde la historia cobra vida a través de imágenes.

La iniciativa, ubicada en San José de la Montaña en Barva de Heredia, permite que visitantes recorran décadas del país mediante más de 200 fotografías.

Lo que comenzó como una idea personal se convirtió en un restaurante que une la gastronomía con la memoria nacional.

Este lugar ofrece una forma distinta de conectar con el pasado mediante elementos cotidianos y su propuesta demuestra que la historia puede contarse desde espacios íntimos y familiares.