Por medio de un artículo, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano dio a conocer dónde se habla más inglés en el país.

Según Education First, Costa Rica se ubica entre los países con mejor nivel de este idioma en Latinoamérica.

¿En dónde se habla más inglés?

San José, Heredia y Alajuela

El Gran Área Metropolitana (GAM) lidera en el dominio de la segunda lengua, debido a la gran cantidad de empresas multinacionales, centros de servicio y universidades bilingües que hay en esta zona.

Guanacaste, Puntarenas y Limón

Muchas personas en la industria hotelera y gastronómica de estas provincias hablan inglés con fluidez, ya que gran cantidad de turistas que van a estos lugares hablan la lengua.

En el caso de Limón, destaca por su herencia afrocaribeña, pilar importante en la identidad cultural.

Zonas rurales

“Fuera de la GAM, el aprendizaje del inglés enfrenta desafíos debido a la falta de programas especializados y docentes capacitados, lo que limita las oportunidades laborales en sectores clave“, dice el Centro Cultural. Pero, ¿qué dice Education First?

Según el EF English Proficiency Index, que es una clasificación de países y regiones según sus habilidades en inglés, estas son las ciudades con mejor dominio del inglés en el país: