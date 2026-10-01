En 20 años Costa Rica duplicó su población adulta mayor

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En los últimos 20 años Costa Rica duplicó su población adulta mayor, según confirmaron los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Este crecimiento sostenido refleja una transformación demográfica que incide directamente en la planificación de servicios de salud, pensiones y atención social.
Las proyecciones basadas en estos datos obligan a las instituciones a revisar sus políticas públicas para atender las necesidades de este sector de la población.