En 20 años Costa Rica duplicó su población adulta mayor

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

En los últimos 20 años Costa Rica duplicó su población adulta mayor, según confirmaron los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Este crecimiento sostenido refleja una transformación demográfica que incide directamente en la planificación de servicios de salud, pensiones y atención social.

Las proyecciones basadas en estos datos obligan a las instituciones a revisar sus políticas públicas para atender las necesidades de este sector de la población.