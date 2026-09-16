Empresas podrán aprender gratis de tecnología en la Jornada Digital IA PYME 2026

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Las pequeñas y medianas empresas tienen una nueva oportunidad para aprender más de tecnología e inteligencia artificial.

¿De qué se trata la iniciativa?

Este este 24 de septiembre se realizará la Jornada Digital IA PYME 2026 en el Centro de Cultura e Innovación en Paraíso de Cartago.

Es un evento gratuito pero los cupos son limitados, por lo que es necesario inscribirse en el enlace que dejaremos a continuación.

Enlace de inscripción

El evento es impulsado por el MEIC y la Municipalidad de Paraíso, con el apoyo de la Embajada de España.