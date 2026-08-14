Empresas de zona franca frenan expansiones y algunas analizan despidos

Cuatro de cada 10 empresas de zonas francas en Costa Rica prevén reducir su personal en el corto plazo, mientras que un porcentaje significativo también considera posponer planes de expansión y nuevas inversiones, según el más reciente estudio divulgado por la Cámara de Industrias.

El sector industrial enfrenta una coyuntura crítica donde la competitividad se ha visto afectada por múltiples factores, entre ellos el tipo de cambio, que se mantiene como la principal preocupación para las empresas.

La situación golpea con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, que ya han comenzado a resentir los efectos en su operación diaria.