Empresario ligado al fútbol nacional y negocios recibe condena tras declararse culpable

El empresario ligado al fútbol nacional Scott Brannon recibió una condena en Estados Unidos tras declararse culpable de operar empresas relacionadas con casas de apuestas ilegales.

Brannon residió durante varios años en Costa Rica. Además, mantuvo vínculos con distintos negocios, incluidos equipos de fútbol.

Tribunal condenó a Scott Brannon

La Corte del Distrito Este de Texas condenó a Scott Brannon después de que aceptó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

Como parte del acuerdo, Brannon deberá pagar 25 millones de dólares. También cumplirá seis meses de arresto domiciliario. La jueza aprobó un plan de pagos para garantizar la devolución del dinero.

El empresario firmó el acuerdo en noviembre del año pasado. Sin embargo, la sentencia quedó en firme hasta esta semana.

Brannon también enfrentó investigaciones en Costa Rica

Las autoridades costarricenses investigaron a Scott Brannon por presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales durante su permanencia en el país.

Según registros migratorios, el empresario salió de Costa Rica en abril pasado.

Scott Brannon mantuvo vínculos con el fútbol nacional

Durante su estancia en Costa Rica, Scott Brannon participó en diversos negocios y mantuvo relación con proyectos ligados al fútbol nacional.

Ahora, la justicia estadounidense confirmó su condena tras aceptar que operó empresas relacionadas con casas de apuestas ilegales.