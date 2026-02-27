La empresa de buses Lumaca respondió a los comentarios generados en redes sociales tras la presentación de 10 nuevas unidades que se integrarán a su flotilla de transporte público.

A través de un comunicado oficial, Lumaca explicó que los autobuses corresponden al año de fabricación 2023, lo que representa tres años de antigüedad administrativa. No obstante, aseguró que se trata de unidades completamente nuevas, con cero kilómetros de uso real.

Autobuses modelo 2023 sin uso previo

Lumaca detalló que las 10 nuevas unidades permanecieron almacenadas en el plantel de otra empresa y nunca fueron puestas en operación comercial.

La compañía enfatizó que estos autobuses no han prestado servicio, no han transportado pasajeros y no presentan desgaste por uso.

Según explicó la empresa de buses, la adquisición respondió a una oportunidad estratégica que permitió incorporar unidades en condición nueva, optimizar recursos y fortalecer su capacidad operativa.

Unidades cuentan con aval del CTP

Lumaca confirmó que los autobuses cuentan con el aval del Consejo de Transporte Público (CTP), ente regulador del sector en Costa Rica.

Además, aseguró que las unidades cumplen con todas las disposiciones técnicas, mecánicas y normativas vigentes para su incorporación formal dentro del sistema de transporte público.

La empresa señaló que tomó la decisión bajo criterios técnicos, regulatorios y financieros responsables, priorizando la mejora del servicio y la renovación progresiva de su flotilla en beneficio de los usuarios.

Lumaca reafirma compromiso con la transparencia

Finalmente, Lumaca reafirmó su compromiso con la transparencia y con la mejora continua del servicio que brinda a la comunidad.

La empresa agradeció a los usuarios por sus consultas y reiteró que mantiene abiertos sus canales oficiales para brindar información veraz y oportuna sobre la incorporación de estas nuevas unidades.