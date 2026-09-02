Empresa anuncia despido masivo de más de 3.000 personas que podría afectar a Costa Rica

Uber anunció el despido de aproximadamente el 10% de su plantilla global, una medida que afectará a unas 3.300 personas y que forma parte de una importante reestructuración interna.

La compañía explicó que los cambios buscan simplificar su estructura, reducir niveles jerárquicos y acelerar la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, Uber pretende liberar recursos para reforzar sus inversiones en transporte compartido, reparto y tecnología de vehículos autónomos.

El anuncio fue comunicado por Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, mediante un mensaje dirigido a los empleados.

Según el ejecutivo, los trabajadores afectados ya fueron notificados, excepto en aquellos países donde todavía deben cumplirse los procedimientos laborales establecidos localmente.

Khosrowshahi también aseguró que los despidos responden a la reorganización de la compañía y a sus nuevas prioridades, y no al desempeño individual de los empleados.

¿Por qué Uber despedirá al 10% de sus empleados?

Khosrowshahi explicó que el fuerte crecimiento registrado por Uber durante los últimos años provocó una estructura interna más compleja.

La compañía aumentó sus productos, amplió sus negocios y llegó a más consumidores, pero ese crecimiento también generó más niveles jerárquicos, mayor coordinación entre equipos y responsabilidades más fragmentadas.

Por esta razón, Uber reducirá en un 20% la cantidad de empleados que se encuentran a siete o más niveles jerárquicos del CEO.

La empresa también recortará casi a la mitad los llamados “microequipos”, grupos integrados por uno o dos empleados.

El objetivo, según la compañía, es construir una organización más sencilla y rápida, con menos capas administrativas y una toma de decisiones más eficiente.

Uber unificará sus operaciones de reparto

La reestructuración también modificará la manera en que Uber organiza sus servicios de entrega.

Los equipos relacionados con restaurantes, comercios minoristas y reparto directo pasarán a funcionar bajo estructuras globales, regionales y nacionales integradas.

La compañía también combinará los equipos de Ingeniería y Ciencia de Servicios Centrales, siguiendo una organización que ya utiliza en sus divisiones de Movilidad y Entrega.

Uber considera que estos cambios permitirán reducir duplicidades y facilitar la coordinación entre diferentes áreas de la compañía.

La empresa también reducirá el trabajo remoto

La reestructuración de Uber incluye cambios en su estrategia de trabajo remoto.

La compañía pedirá a la gran mayoría de sus empleados que actualmente trabajan de forma remota que regresen a una oficina. En adelante, menos del 1% de la plantilla podrá trabajar completamente a distancia.

Uber mantendrá su modelo híbrido, que contempla al menos tres días de trabajo presencial por semana para los empleados sujetos a esta política.

Además, la empresa pretende concentrar equipos globales en sus principales centros, entre ellos San Francisco y Nueva York.

Uber busca fortalecer su apuesta por los robotaxis

Los despidos llegan mientras Uber aumenta sus esfuerzos en el desarrollo y expansión de servicios vinculados con vehículos autónomos.

La compañía pretende utilizar parte de los recursos liberados por la reestructuración para invertir en crecimiento, innovación y su estrategia relacionada con los robotaxis.

El sector enfrenta una competencia cada vez mayor por parte de empresas que desarrollan servicios de transporte autónomo, lo que ha llevado a Uber a reforzar sus alianzas e inversiones en esta área.

Uber se suma a una ola de despidos tecnológicos

Uber no es la única compañía tecnológica que ha anunciado importantes recortes de personal.

Durante los últimos meses, diferentes empresas del sector han reducido sus plantillas como parte de procesos de reorganización y para liberar recursos destinados a nuevas áreas de inversión.

Entre los casos más destacados aparece Oracle, que también ha ejecutado miles de despidos en medio de una reorganización enfocada en liberar recursos para inversiones relacionadas con infraestructura de inteligencia artificial.

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