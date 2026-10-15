Emprendedores muestran sus increíbles negocios 

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La sección de emprendedores recibe a tres personas que muestran sus negocios y comparten el proceso creativo detrás de cada pieza.

Yamileth presenta su arte en cuero y explica cómo hace los diseños, qué diseño le piden más y cómo elabora los collares.

Alejandra Gutiérrez trae sus chifrijos y detalla qué los hace tan especiales, cómo los prepara y describe cada uno de sus productos.

Dixie presenta sus velas y explica cuáles son los aromas disponibles y cómo hace los diseños que las distinguen.