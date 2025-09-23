El talento de las emprendedoras costarricenses se refleja en proyectos innovadores y llenos de creatividad, como los que presentan Yendri Ruiz y Susan Rojas.

Yendri se dedica a la elaboración artesanal de velas aromáticas con diseños y fragancias que pueden personalizarse para diferentes ambientes del hogar.

Por su parte, Susan Rojas se especializa en la creación de artículos y prendas temáticas para despedidas de soltera, ofreciendo diseños únicos que se adaptan a los gustos de cada cliente, demostrando cómo la pasión se convierte en un negocio viable.