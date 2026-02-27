La industria cementera abre nuevas puertas en el país. La empresa Cementos Progreso confirmó la habilitación de 23 puestos de trabajo, como parte del fortalecimiento de sus operaciones en distintas regiones del territorio nacional.

Las oportunidades están disponibles en San José, Alajuela, Guanacaste y Esterillos, zonas donde la empresa mantiene operaciones activas.

Puestos disponibles en varias provincias

Las vacantes corresponden a los siguientes cargos:

Conductor de mixer

Conductor de camión pesado

Operador de bomba

Montacarguista

Técnico de mantenimiento

Laboratorista de concreto

Según informó la empresa, las plazas están dirigidas tanto a personal con trayectoria en el área como a quienes desean iniciar su carrera en este sector productivo.

Requisitos para aplicar

Entre los requisitos generales se encuentran:

Primaria y secundaria completas

Currículum actualizado

Copia de la cédula de identidad

Licencia B3 o superior (para puestos de conducción)

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos

Además, la empresa ofrece beneficios como médico de empresa, alimentación gratuita y asociación solidarista.

¿Cómo postularse?

La convocatoria está abierta tanto para hombres como para mujeres.

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida al correo keyla.ramirez@progreso.com o comunicarse vía WhatsApp al 6288-7440.

La empresa recordó que en sus procesos de reclutamiento no solicita firmas digitales, contraseñas ni datos sensibles, ni utiliza formularios de Google o correos con dominios genéricos (@gmail.com) para pedir información confidencial.