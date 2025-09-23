La temporada de cruceros 2025-2026 inició oficialmente en Puntarenas con la llegada del Grand Princess, un imponente barco de 289 metros de eslora que trae consigo a 2361 pasajeros y más de mil tripulantes.

Según Yerlin Vega, del Instituto Nacional de Puertos del Pacífico (INCOP), se espera la visita de 71 cruceros en total, lo que activará significativamente la economía local a través del turismo.

Los visitantes, principalmente de Estados Unidos y Europa, son recibidos con música de marimba, zanqueros y una feria artesanal, disfrutando de tours por la zona y contribuyendo al dinamismo comercial de la conocida Perla del Pacífico.