Jewison Bennett, envió un emotivo mensaje tras el primer gol de su hijo con el Sunderland.

El exjugador manifestó a Harrick Mc Lean Allen, de Deportes Monumental que viajó muchas horas para poder estar cerca de su hijo.

Además, indicó sentirse muy feliz por el desempeño de Jewison.

“Usted no sabe la alegría que sentí cuándo metió el gol ese cabrón, hasta las lágrimas me sacó, la gente me abrazaba.

Si hubiera estado más cerca de la cancha, me hubiera tirado adentro de la emoción, de la alegría.

Entró y cambió el partido, se los cambio totalmente, estoy feliz con el hombre.

Viaje ese montón de horas el partido pasado y ahora también, para estar cerca del cabrón, pero valió la pena”