En un dramático operativo en pleno Amazonas, autoridades brasileñas rescataron a un jaguar malherido que luchaba por mantenerse con vida en las aguas del río Negro. El animal, símbolo nacional de Brasil y especie protegida, fue hallado el pasado 1 de octubre con más de 30 fragmentos de metralla alojados en su cuerpo.

Agotado pero vivo, el felino se encuentra ahora en una clínica veterinaria. Las autoridades esperan que se recupere por completo y que finalmente regrese a la naturaleza.… pic.twitter.com/HqUi1L7SU3 — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) October 8, 2025

¿Cómo ocurrió?

El rescate fue liderado por la Policía Militar del Estado de Amazonas, en coordinación con la Secretaría Estatal de Protección Animal (Sepet) y expertos en fauna silvestre. El felino fue encontrado nadando con dificultad, visiblemente exhausto, y se aferraba con sus garras a una boya flotante que fue utilizada por los agentes para mantenerlo a salvo mientras lo remolcaban hacia tierra firme.

¡Conmovedor!

El impactante momento quedó registrado en video y fue difundido por las autoridades a través de redes sociales. En las imágenes, se observa al gran felino resistiendo con todas sus fuerzas, mientras los oficiales maniobraban cuidadosamente para evitar que se hundiera.

De acuerdo con reportes citados por ABC News y recogidos por Infobae, el jaguar recibió varios disparos y presentaba heridas en la cara, cabeza y cuello. A pesar de la gravedad de sus lesiones, su estado de salud se mantiene estable gracias a la atención veterinaria inmediata.

Aunque la especie está protegida por ley, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y los conflictos con humanos siguen siendo las principales amenazas.