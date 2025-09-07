Escrito por: Eduardo Troconis.

El Ministerio de Salud emitió este viernes una orden sanitaria contra la Municipalidad de San José por el incremento de basura y contaminación en el Tajo Comac, ubicado en Pavas. Según la institución, el municipio incumplió con la colocación de cámaras para vigilar el ingreso de camiones al sitio.

“Hoy tuvimos que generar una orden sanitaria para que se ejecuten de inmediato las acciones correspondientes y se comience a enfrentar este problema que algunos no han querido atender con la seriedad que se exige”, señaló Mary Munive, ministra de salud.

Un informe enviado a la Sala Constitucional reveló que el acceso al Tajo era controlado por una banda organizada que incluso cobraba a cada camión por botar desechos. La quema clandestina de basura convirtió el sitio en un foco de contaminación y crimen.

En 2024, la Sala Cuarta había ordenado tanto al Ministerio de Salud, al Incofer como a la Municipalidad intervenir en este punto y frenar el paso de camiones; sin embargo, el problema persiste.

Al cierre de esta edición, no fue posible obtener una reacción de la Municipalidad de San José.