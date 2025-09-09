*Imagen con fines ilustrativos.

Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud realizó una advertencia sanitaria por un producto que se comercializa sin registro sanitario.

Producto

Se trata del producto denominado “Otoryx“.

“El producto OTORYX (Tabletas) no cuenta con registro sanitario a la fecha, por lo tanto, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente su comercialización en el territorio nacional es ilegal. Al carecer de registro sanitario, dicho producto no ha sido evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores“, dice el comunicado del Ministerio de Salud.

Detalles

Otoryx es vendido y promocionado con fines terepeúticos. Son tabletas preparadas con la mezcla de eucalipto, tomillo, extracto de romero, Gingko biloba y vitaminas A, E, C. Se ofrece para ayudar a restaurar la audición.

Algunas recomendaciones generales del Ministerio de Salud

No comercializar ni consumir el producto. Desconfiar de productos que se publiciten como “100% naturales” o “sin efectos secundarios”, especialmente si se comercializan por internet, redes sociales o en puntos de venta no autorizados. Verificar el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo, por medio del siguiente enlace: https://registrelo.go.cr/reports/12 Denunciar ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos, empresas o personas que se sospeche que comercializan estos productos.

Con información de: Ministerio de Salud.