Emergencia: Reportan el vuelco de dos embarcaciones

La Cruz Roja Costarricense reportó una emergencia en el sector de sector de Nacascolo, Liberia, Guanacaste. Dos embarcaciones se volcaron.

Detalles del vuelco de dos embarcaciones

Se indica que aproximadamente ocho personas estarían involucradas en el incidente y de las cuales dos, aparentemente, se encontrarían desaparecidas.

“Ante la situación, la Cruz Roja Costarricense se encuentra desplazando recursos de respuesta hacia el sitio para la atención y búsqueda de las personas involucradas”, indicó la Cruz Roja.

Información en desarrollo.

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