La mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025, un ataque masivo de abejas provocó el caos y la evacuación del Colegio de Dulce Nombre en Cartago, dejando al menos 15 estudiantes heridos por picaduras.

La Cruz Roja Costarricense, con personal paramédico de la Estación de Desamparados, atendió de inmediato la emergencia en conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cartago.

De acuerdo con los primeros reportes, los insectos atacaron a varios alumnos dentro de las instalaciones, obligando a una evacuación de emergencia para resguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Algunos de los afectados fueron atendidos dentro del centro educativo, mientras que otros lograron salir hasta unos 100 metros del colegio, donde fueron valorados por los equipos de socorro.

Las autoridades mantienen la situación bajo control, aunque la emergencia continúa en desarrollo.