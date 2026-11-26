Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un camión que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) volcó este jueves en Páramo de Pérez Zeledón, sobre la Ruta 2, y provocó varias explosiones que mantienen una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió cerca de las 2 p. m., en el sector de la división de la Vuelta de las Monjas, aproximadamente 500 metros en dirección al Cerro de la Muerte.

Cruz Roja atiende a personas heridas

La Cruz Roja Costarricense y Bomberos desplazaron aproximadamente 12 vehículos de emergencia, entre ambulancias de soporte básico y avanzado, unidades de primera intervención y equipos de rescate.

De momento, los cruzrojistas valoraron a dos pacientes, quienes fueron catalogados en condición urgente. Sin embargo, la cantidad total de personas afectadas todavía no está determinada y las autoridades no descartan la presencia de más víctimas.

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Bomberos también movilizó unidades de rescate, extintoras y cisternas desde las estaciones de Cartago y Pérez Zeledón.

La emergencia continúa en desarrollo, mientras los equipos de respuesta trabajan en el sitio.