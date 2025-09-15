Foto con fines ilustrativos.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos informó sobre un hombre que cayó en la Quebrada los Negritos, San Pedro de Montes de Oca.

Mensaje

“Bomberos de las Estaciones de Guadalupe, Metropolitana Norte y Tibás, trabajan en ubicar a un hombre de 70 años, quien cayó a la Quebrada Los Negritos en San José, Montes de Oca, Vargas Araya, costado oeste del Colegio Monterrey”, dice el mensaje de Bomberos.

Condiciones del tiempo

Desde hace media hora esta fuente de agua se desbordó y genera inundaciones frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Información en desarrollo.