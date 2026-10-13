Embajada de los Estados Unidos abre convocatoria para programa dirigido a emprendedores

Postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de noviembre.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La Embajada de los Estados Unidos abrió la convocatoria para un programa dirigido a emprendedores y líderes empresariales, el cual ofrece una experiencia profesional de cuatro semanas en territorio estadounidense.

Además, esta iniciativa busca fortalecer las capacidades empresariales, así como las redes de contacto con empresas y líderes de ese país.

Las postulaciones están abiertas hasta el 8 de noviembre y su inscripción es gratuita por medio de un enlace.