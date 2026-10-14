Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Embajada de Estados Unidos rematará diferentes artículos de hogar y oficina. Así lo hizo saber por medio de una publicación en redes sociales.

En la subasta de artículos pondrán a la venta:

Muebles para el hogar.

Línea blanca.

Mobiliario de oficina.

Equipo de cómputo.

¿Cómo participar en el remate de los artículos de la Embajada de los Estados Unidos?

Los artículos disponibles se encuentran en el sitio www.rematico.com. En este mismo sitio puede participar, para adquirir algunos de estos objetos.

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Importante

Los artículos no podrán inspeccionarse físicamente, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información disponible en el sitio web.

¿Cuándo finaliza la recepción de ofertas?

La recepción de ofertas termina entre el 18 y el 19 de octubre, dependiendo de cada publicación.