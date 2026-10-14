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La Embajada de Estados Unidos rematará diferentes artículos de hogar y oficina. Así lo hizo saber por medio de una publicación en redes sociales.
En la subasta de artículos pondrán a la venta:
Los artículos disponibles se encuentran en el sitio www.rematico.com. En este mismo sitio puede participar, para adquirir algunos de estos objetos.
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Importante
Los artículos no podrán inspeccionarse físicamente, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información disponible en el sitio web.
La recepción de ofertas termina entre el 18 y el 19 de octubre, dependiendo de cada publicación.