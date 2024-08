La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica detalló cómo es la situación de la trata de personas en el país.

El informe que elaboraron es de junio de este año y pertenece al departamento de estado del país norteamericano.

Documento relata que el país no ha cumplido con los estándares mínimos para erradicar la trata de personas. Explica que el financiamiento para combatirla no es el óptimo y el Gobierno no está dando la talla en áreas claves.

Indica que las principales víctimas son niños y mujeres de zonas costeras del Pacífico y cerca de la frontera norte y sur. También explotan sexualmente a personas LGBTQI+, incluidas las personas transgénero.

Las principales nacionalidades que logran identificar en las víctimas son la nicaragüense, panameña y dominicana, en su mayoría son mujeres y niños.

A los niños los someten a trabajos forzados en el tema de agricultura, servicios domésticos o sexuales. También se sospecha que los utilizan para transportar y vender droga, al igual que cometer violentos delitos.

Detallan que organizaciones criminales utilizan a personas sin hogar para que estas introduzcan contrabando en las cárceles.

El informe hace un largo análisis de las leyes y acciones del Gobierno para mitigar una crisis que se propaga por toda Latinoamérica. Concluye, que la mayoría de los sospechosos de estas actividades llegan de Estados Unidos o Europa.

Una de las recomendaciones

Informe completo: Embajada de Estados Unidos.