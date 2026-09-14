Embajada de EE.UU. en Costa Rica permanecerá cerrada este 15 de septiembre

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica anunció que este 15 de setiembre sus oficinas estarán cerradas debido al feriado del 15 de setiembre, según informó la sede estadounidense mediante un comunicado oficial.

La sede estadounidense informó que reabrirá sus puertas nuevamente el miércoles 16 de setiembre en su horario habitual, que es de 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, según detalló la representación diplomática.

Las personas que tengan trámites, citas o consultas consulares deberán tomar las previsiones necesarias y reprogramar sus gestiones para después del feriado, indicó la Embajada.