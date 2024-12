El cantante británico Elton John confesó que perdió el sentido de la vista a causa de un infección ocular. “He perdido mi vista y no he sido capaz de ver la actuación, pero he disfrutado escuchándola”, dijo a su público durante un musical. El artista de 77 años de edad mencionó que espera que las cosas puedan mejorar, aunque señala que se siente un poco estancado por no poder ir al estudio y realizar sus trabajos musicales.