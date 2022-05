Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares, desde entonces ha hecho varios guiños sobre lo que hará con la red social, pues asegura que esta será más libre y que los mensajes privados podrían ser encriptados para que nadie pueda hackearlos. La idea más reciente del multimillonario es que las empresas y gobiernos paguen una tarifa por usar la red social.

A través de su perfil de Twitter, Musk dijo que está barajando la idea de que se implemente un coste a los usuarios que usan la plataforma como medio publicitario o de propaganda. Los perfiles casuales seguirán siendo gratuitos.

Habría llegado a esta conclusión tras recordar que la caída de los masones fue por haber regalado sus servicios. En ese sentido, si da a esos usuarios la usabilidad de la plataforma gratis podría ponerse en desventaja a largo plazo.

“En última instancia, la caída de los masones fue regalar sus servicios de corte de piedra a cambio de nada”, señaló.

Al analizar esta posibilidad el multimillonario podría agregar una suscripción para grandes empresas y entidades gubernamentales. Algunas de las afectadas podrían ser compañías de renombre internacional como Spotify, Netflix, Microsoft, Apple, The Coca-Cola Company, Meta, Nintendo, entre otras. Los usuarios ordinarios que apenas tienen unos miles de seguidores seguirían siendo parte de Twitter sin tener que pagar.

“Twitter siempre será gratuito para los usuarios ocasionales, pero quizás suponga un pequeño coste para los usuarios comerciales/gubernamentales”.

Debido a que la idea de Elon Musk no es completamente clara, hay quienes están preguntándose cuáles serán las consideraciones para que se les cobre. Por ejemplo, si los influencers que tienen una enorme presencia en la red social y no entran en ninguna de las dos categorías podrían ser considerados como usuarios casuales.

En la publicación de Elon Musk muchos usuarios verificados extendieron sus opiniones, asegurando que la medida estaría en contra de la “libertad de expresión” que tanto ha defendido.

Entre las quejas relacionadas está la del Co-fundador & CTO de CasaHODL y creator de http://bitcoin.page, entre otras, quien preguntó al multimillonario cuánto dinero tenía que recaudar de sus usuarios para que quite los anuncios publicitarios.

Otro de los usuarios que detalló su inconformidad es Code of Vets, una cuenta estadounidense verificada de más de 350 mil seguidores que usa la red social para ayudar a veteranos en crisis o que necesitan ayuda en “tiempo real” y que ha recaudado dinero en Twitter para ellos.

“Soy una organización sin fines de lucro que opera en un 2%. Literalmente somos los únicos Twitter 501c3. Empecé en Twitter y he recaudado más de $6 millones en esta plataforma. ¿Estamos exentos? Estamos ayudando a miles de veteranos en todo el país. ¡Estamos eternamente agradecidos de que esté asumiendo la LIBERTAD DE EXPRESIÓN!”.

Casos como esta organización que tiene muchos seguidores, es verificada y está relacionada a transacciones monetarias hay muchas. Aunque el objetivo de Code of Vets es el de ayudar, podría no ser considerada como una cuenta casual.

Además tampoco se sabe si habría tarifas para que la empresa de refrescos Jarritos o la compañía de “Don Lucho” no pague lo mismo que The Coca-Cola Company. En cualquier caso, ahora todo está basado en especulaciones sobre lo que pasará con Twitter bajo la tutela de Elon Musk, pues es posible que estas propuestas no se materialicen.