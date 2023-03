Para el magnate Elon Musk, el compromiso de Esther Crawford no fue suficiente. La mujer se hizo conocida después de que una foto suya durmiendo en las oficinas de Twitter se viralizara en redes sociales y fuera símbolo de los cambios que está sufriendo la plataforma.

Al también CEO de Tesla no le fue suficiente que Crawford, creadora de Twitter Blue, haya demostrado su fidelidad y despidió a cerca de 200 empleados, el 10% de su fuerza laboral, de acuerdo al diario The New York Times, en momentos que continúan los recortes de empleos en los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

Esther Crawfordapoyaba a Elon Musk

Esta nueva ola de despidos incluye a gerentes de producto, expertos en “big data” e ingenieros que trabajan en el aprendizaje automático y la confiabilidad de la plataforma, informó el domingo el diario estadounidense.

Crawford era uno de los pocos ejecutivos que trabajaban en Twitter antes que fuera adquirido en octubre por el magnate Elon Musk. Además, había sido una firme partidaria de Musk y la compañía, y llegó incluso a retuitear una foto de ella pernoctando en un saco de dormir en su lugar de trabajo.

“Lo peor que podrías pensar al verme apostar todo a Twitter 2.0 es que mi optimismo o mi trabajo duro fueron un error”, escribió en la red la noche del domingo.

Otros gigantes del sector tecnológico, entre ellos Amazon, Alphabet —matriz de Google— y Meta —matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp—, han anunciado miles de despidos en el último año.