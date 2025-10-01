Elon Musk, a través de su empresa de inteligencia artificial xAI, anunció el desarrollo de Grokipedia, una nueva plataforma que busca competir directamente con Wikipedia. Según Musk, esta enciclopedia digital será “una mejora masiva” respecto a la enciclopedia libre, ofreciendo información más precisa y confiable. La iniciativa forma parte de la visión de xAI de avanzar hacia una comprensión más profunda del conocimiento y del universo.

Críticas a Wikipedia y motivación de la nueva plataforma

La creación de Grokipedia surge después de que Musk expresara sus críticas hacia Wikipedia, a la que ha calificado como “irremediablemente sesgada” y cuestionado su imparcialidad editorial. Musk ha señalado que ciertos contenidos reflejan una ideología política específica y que su trato hacia proyectos e iniciativas personales ha sido injusto. Con Grokipedia, busca ofrecer una alternativa que reduzca estos sesgos percibidos.

Detalles técnicos y expectativas

Hasta el momento, se desconocen aspectos clave de la plataforma, como su modelo de moderación de contenido, la manera en que se generará la información, su financiamiento y la fecha de lanzamiento oficial. Se espera que Grokipedia utilice inteligencia artificial avanzada para garantizar información más completa y menos parcializada que la de Wikipedia.

Un desafío al dominio de las enciclopedias digitales

Grokipedia representa un paso estratégico de Musk para desafiar las plataformas de información establecidas y ofrecer una visión alternativa del conocimiento digital. La comunidad tecnológica y los usuarios de enciclopedias colaborativas estarán atentos a los avances de esta iniciativa y a cómo impactará en la manera en que se consume información en línea.