En una de las sacudidas más notables del mundo financiero, Larry Ellison, cofundador y actual presidente y director de tecnología (CTO) de Oracle, arrebató la corona de la persona más rica del planeta a Elon Musk.

La noticia fue confirmada por la agencia Bloomberg y difundida por múltiples medios este miércoles 10 de septiembre de 2025.

¿Qué sucedió y por qué importa?

Rendimiento excepcional de Oracle : Las acciones de la compañía se dispararon más del 40 % en una sola jornada tras presentar resultados trimestrales muy sólidos, especialmente en su división de infraestructura en la nube impulsada por inteligencia artificial (IA)

: Las acciones de la compañía se dispararon más del 40 % en una sola jornada tras presentar resultados trimestrales muy sólidos, especialmente en su división de infraestructura en la nube impulsada por inteligencia artificial (IA) Fortuna en aumento récord : La valoración de la fortuna de Ellison creció aproximadamente entre USD 101 000 millones y USD 102 000 millones, situándose en un estimado de USD 393 000 millones , frente a los USD 385–393 mil millones de Musk según distintos índices

: La valoración de la fortuna de Ellison creció aproximadamente entre USD 101 000 millones y USD 102 000 millones, situándose en un estimado de , frente a los USD 385–393 mil millones de Musk según distintos índices El mayor salto en un día jamás registrado: Según Bloomberg, este crecimiento representa la mayor ganancia patrimonial de un solo día en la historia del índice de multimillonarios.

Un vistazo al perfil y sus activos

Larry Ellison no solo dirige Oracle, sino que también posee un monto significativo de activos e inversiones:

Participación en Oracle : Tiene aproximadamente un 41 % de la empresa, lo que fue clave para su ascenso patrimonial.

: Tiene aproximadamente un 41 % de la empresa, lo que fue clave para su ascenso patrimonial. Diversificación estratégica: Entre sus inversiones se cuentan una isla de Hawai (Lanai), un torneo de tenis, un equipo de vela y participaciones en tecnología, como su relación previa con Tesla y proyectos de IA.

¿Y Elon Musk?

El magnate de Tesla, SpaceX y X ostentó el título de más rico durante gran parte de los últimos dos años, incluso retomándolo varias veces desde 2021. Sin embargo, recientemente enfrentó una disminución en su fortuna, afectada por la baja en el valor de las acciones de Tesla. Forbes aún lo mantiene en la cima según sus propios criterios, que valoran assets privados como SpaceX de manera distinta.

Con información de Infobae.