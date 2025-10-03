El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), decretó la prohibición inmediata del uso del llamado “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos y en las dependencias del Estado.

La medida, firmada por la ministra Karla Trigueros, entra en vigor desde el viernes 2 de octubre y será de obligatorio cumplimiento a escala nacional. Según el comunicado oficial, la decisión persigue asegurar “una comunicación clara, uniforme y respetuosa”, así como prevenir “deformaciones lingüísticas” ligadas a ideologías de género.

¿Qué se prohíbe exactamente?

Entre las expresiones vetadas se encuentran formas como “amigue, compañere, niñe, alumn@, jóvenxs, nosotrxs”, es decir, el uso de terminaciones “-e”, “-x” o símbolos que buscan neutralizar el género gramatical tradicional.

También quedan fuera de uso frases duales como “todos y todas”, ya que el decreto insta a emplear el género no marcado equivalente al masculino genérico en el sistema gramatical tradicional para referirse colectivamente a grupos mixtos.

Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado «lenguaje inclusivo» en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución. Con esta medida, de estricto cumplimiento a nivel nacional, garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y…

Reacciones y críticas

La decisión generó diversas reacciones en la opinión pública. Sus defensores sostienen que la norma protege la “pureza” del idioma y evita influencias externas de carácter ideológico.

Por otro lado, académicos, activistas y sectores de la sociedad civil argumentan que se trata de una medida restrictiva que invisibiliza a personas que adoptan identidades de género no binarias o que buscan mayor visibilidad lingüística. Además, advierten que la lengua evoluciona por uso social, no por imposición gubernamental.