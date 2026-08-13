Ella es Lenis, la mamá pastelera que convirtió su pasión en un ejemplo de lucha

Lenis Morales, una madre pastelera que convirtió su pasión por la repostería en un verdadero ejemplo de lucha y superación, logró salir adelante después de enfrentar serias dificultades económicas tras su divorcio mientras apoyaba a sus dos hijas para que pudieran estudiar en la universidad.

La emprendedora, que comenzó desde cero absoluto en el mundo de la pastelería sin saber siquiera cómo montar un queque, encontró en la reinventarse y luchar día a día las claves para construir un negocio que hoy la sostiene a ella y a su familia.

Esta historia de resiliencia demuestra que el esfuerzo constante y la determinación pueden convertir una situación adversa en una oportunidad de crecimiento personal y profesional.