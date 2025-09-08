Uno de los casos más sonados de narcotráfico en el país, conocido como Turesky, se elevó a juicio, sin embargo, a los 15 imputados no se les impuso medidas cautelares.

Se trata de una de las causas más importantes de supuestos delitos de tráfico internacional de drogas, que, la Fiscalía de Crimen Organizado tramitó, desde el año 2018, es decir, tomó 7 años de investigación para que un juez penal formalizara el juicio para 15 de los 22 sospechosos.

La Fiscalía solicitó medidas cautelares, sin embargo, el juez rechazó la solicitud, y pese a que elevó esta causa, dejó a los 15 imputados sin ningún tipo de medida.

¿Qué se investiga?

Se trata de una supuesta organización delictiva que presuntamente recibía cocaína de Colombia, la almacenaba en nuestro país, la vendía en el mercado interno y también iba a destinos como Europa y los Estados Unidos.

En contra de otras 6 personas, y entre ellos el supuesto líder de la banda, un hombre conocido policialmente con el alias de “Turesky”, todavía no han definido si irá a juicio o no, debido a un problema de salud.

En el video adjunto puede ver a detalle todos los delitos que se investigan en esta causa, así como más detalles al respecto.