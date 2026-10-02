Elena Umaña nos cuenta todos los detalles de su lanzamiento

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Elena Umaña está estrenando tema y comparte con el público todos los detalles de su lanzamiento, una nueva canción que marca un momento importante en su carrera artística.

La cantante explica de qué trata el tema “No Te Diste Cuenta”, qué tipo de música es y dónde se puede escuchar, invitando a sus seguidores a disfrutar de esta nueva producción.

Elena Umaña interpreta la canción en vivo y comparte con los televidentes la emoción de presentar un trabajo que refleja su estilo y su evolución como artista, demostrando que la música sigue siendo su pasión y su forma de conectar con el público.