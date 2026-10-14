Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Elena Umaña celebra tres décadas de música, escenarios y éxitos, consolidándose como una de las voces más reconocidas de la música tropical en Costa Rica.

A lo largo de 30 años de carrera, ha acumulado aprendizajes y retos que hoy celebra con orgullo, mientras sigue demostrando que la pasión por la música siempre abre paso a nuevas historias por cantar.

Además, aunque se le asocia con el ritmo tropical, también cultiva una faceta íntima: componer y cantar baladas que hablan de sentimientos y llegan directamente al corazón.