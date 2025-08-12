Perfumes diurnos priorizan notas cítricas frescas, mientras los nocturnos usan bases amaderadas intensas, según Sharon, experta en fragancias, quien detalla que concentraciones como eau de parfum prolongan su duración en climas tropicales.

Ella recomienda aplicar en puntos estratégicos como muñecas para activar memoria olfativa, especialmente al regalar a madres con estilos versátiles donde tendencias actuales mezclan acordes florales y frutales.

Además, sugiere almacenarlos en lugares oscuros para preservar calidad sin revelar gustos específicos.