Electrocardiograma: qué información aporta sobre el corazón

Ante un fuerte dolor en el pecho o palpitaciones, el médico indica un electrocardiograma para descartar un infarto o evaluar el corazón antes de una operación.

El Dr. Giancarlo Galiano Murillo detalla que este examen registra la actividad eléctrica del corazón en forma de ondas y líneas impresas en un papel milimétrico.

El especialista explica que el electrocardiograma revela si el corazón late muy rápido, muy lento o de forma irregular, y también puede detectar si hay daño en el músculo cardíaco o una arteria bloqueada.