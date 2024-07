En el contexto de las elecciones en Venezuela, el panorama político y económico se presenta lleno de incertidumbre y expectativas contrastantes. Para comprender mejor la situación actual y sus posibles implicaciones, conversamos con el economista Daniel Suchar Zomer, quien ofrece un análisis detallado sobre la jornada electoral:

¿Cómo ha sido su experiencia en esta jornada electoral?

Daniel Suchar Zomer: En las dos elecciones pasadas en este consulado, la jornada de hoy fue notablemente más concurrida. Llegué a las seis de la mañana y ya había al menos cuarenta personas. Hay un doble chequeo de cédula, lo que hace que cada votante tarde unos cuatro minutos en completar el proceso. Entre las preguntas y los controles, me tomó unos cuarenta minutos votar. Sin embargo, el tiempo pasó rápido debido a la compañía de tantos compatriotas y coterráneos.

¿Hubo alguna diferencia notable con respecto a otras ocasiones?

Daniel Suchar Zomer: Sí, dos aspectos adicionales se destacaron en comparación con las elecciones anteriores. En esta ocasión, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito controlaron el acceso a la embajada, situada al final de la avenida 10, en Los Yoses. La zona estaba cerrada y cercada, lo cual me sorprendió, pero el ambiente lucía muy organizado. El lugar estaba hermoso y sereno, sin conflictos, aunque con una gran afluencia de personas. Comparado con los dos procesos previos en los que participé, que resultaron bastante desolados y fantasmagóricos, este cambio es notable.

¿Cómo ha sentido el ambiente en Venezuela y las posibilidades de la oposición?

Daniel Suchar Zomer: En Costa Rica, en las elecciones pasadas, un altísimo porcentaje de votos ha favorecido a la oposición. No creo que esta tendencia se revierta. Pienso que en la mesa del consulado venezolano, la participación no solo será abrumadora, sino que también dará la victoria a la oposición. Esto suele repetirse en las mesas del exterior, como manifestación de los migrantes que han dejado Venezuela debido a la situación en el país. Sin embargo, hay que recordar que solo 68 mil personas en todo el mundo pueden votar, ya que los 7 millones de migrantes no tuvieron la oportunidad de inscribirse o cambiar su domicilio electoral. La mesa de Costa Rica cuenta con apenas 1.200 votantes.

Vamos a hablar sobre Venezuela. ¿Qué información ha recibido hasta ahora?

Daniel Suchar Zomer: He recibido numerosos videos que denuncian irregularidades en las mesas electorales, como mesas inoperativas o que no permiten el acceso a los votantes. En Costa Rica, esta situación se denomina “tortuguismo”, mientras que en Venezuela se conoce como “Operación Morrocoy”. Esta expresión refleja el hecho de que los votantes pueden pasar de 3 a 4 horas esperando para ejercer el voto. Este tipo de problemas está ocurriendo a esta hora de la tarde

¿Qué se espera de los resultados?

Daniel Suchar Zomer: En las diez elecciones previas, ya sean presidenciales, constituyentes, reformas o referendos, las mesas de votación cierran entre las 6 y las 7 de la noche, hora local. Sin embargo, los resultados suelen anunciarse entre medianoche y la 1 de la mañana. No creo que hoy sea una excepción. Los venezolanos generalmente se dirigen a zonas públicas para recibir los resultados. En Costa Rica, observamos resultados en lugares como el comando de campaña o el centro de campaña del partido, y en Venezuela, los simpatizantes del gobierno se congregan en una amplia calle frente al Palacio de Miraflores, mientras que la oposición se reúne en lugares emblemáticos como la Plaza Altamira en Caracas o la Avenida 5 de Julio en Maracaibo.

¿Cuáles son los posibles escenarios post-electorales?

Daniel Suchar Zomer: Hay dos posibles escenarios. Si el chavismo gana, es decir, si se mantiene Maduro en el poder, veremos a una parte de la población celebrando hasta las 5 de la mañana. En contraste, la otra mitad podría experimentar una sensación de desilusión que podría generar malestar social y una disminución de la inversión en los próximos dos meses, dado el gran número de personas que esperan un cambio.

Por otro lado, si la oposición, encabezada por Edmundo González, resulta vencedora, podríamos enfrentar un conflicto con las turbas que buscan resultados, lo cual podría desencadenar una especie de conato de guerra civil. Este sería un cambio monumental para Venezuela, esperado por toda Latinoamérica, pero implicaría una transición que podría durar entre 6 y 8 meses.

¿Cómo afectaría una transición en Venezuela?

Daniel Suchar Zomer: Venezuela enfrenta una particularidad: cuenta con alrededor de 3 millones de empleados públicos, quienes están integrados bajo una ideología gubernamental, lo que dificulta un cambio total. En comparación, en Costa Rica experimentamos cambios en los cargos ministeriales, pero aún persisten ciertas situaciones en los niveles intermedios. Imagine lo que significa tener que transformar algo que se ha consolidado durante 20 años. Esta es la dificultad que podría enfrentar el ganador de la oposición.

¿Qué pasa con los 7 millones de venezolanos en el exterior?

Daniel Suchar Zomer: Los que salieron en la primera oleada, como inversionistas y con títulos universitarios, ya están muy arraigados en los países de destino. Los que han salido hace poco podrían ser los primeros en regresar si las condiciones mejoran.

¿Cómo reaccionará la comunidad internacional si gana Maduro?

Daniel Suchar Zomer: La reacción sería unánime, con denuncias de fraude, manipulación y otras irregularidades. Dependiendo del resultado electoral, Estados Unidos podría mantener o ajustar las sanciones impuestas a Venezuela. Donald Trump ha sido contundente en sus sanciones relacionadas con la compra de petróleo, mientras que los demócratas han mostrado una postura más flexible en cuanto al suministro de petróleo desde Venezuela. Si Maduro continúa en el poder, la administración de Trump mantendría sus sanciones de manera estricta. Por otro lado, Kamala Harris podría adoptar una postura similar a la de Joe Biden, flexibilizando las sanciones.

¿Cómo afectaría la economía venezolana?

Daniel Suchar Zomer: Venezuela es petro-dependiente, con un 90% de su Producto Interno Bruto basado en el petróleo. Si no hay ingreso de dólares por el petróleo, hay problemas de devaluación. Esto manda muchísimo sobre la política económica de los próximos años. La situación podría complicarse más con sanciones, afectando directamente al pueblo venezolano.