El Volcán de Fuego en Guatemala mantiene su actividad

Erupciones superan los cinco kilómetros de altura.

El Volcán de Fuego, considerado uno de los más activos de la región centroamericana, mantiene una erupción que comenzó el lunes con emisión de material incandescente y una columna de ceniza que ha afectado a comunidades evacuadas en las cercanías.

La pluma de ceniza se dispersa hacia el oeste, cubriendo poblaciones que han sido desalojadas por las autoridades guatemaltecas para proteger a los habitantes ante el peligro inminente.

Los científicos advierten que el volcán es cambiante y podría generar nuevas explosiones en cualquier momento, por lo que el monitoreo se mantiene activo. Aunque la actividad bajó ligeramente, las condiciones climáticas y la dinámica volcánica mantienen la incertidumbre sobre su evolución.