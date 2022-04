Las redes sociales han revivido un momento muy especial en la carrera de Ricky Martin: su actuación en la telenovela argentina “Por siempre amigos”. Por aquel entonces, el cantante solo tenía 15 años.

La telenovela realizó un total de 100 episodios. Este proyecto tuvo un gran éxito en Argentina, y también en algunos países de Latinoamérica. Por ello, dicha producción ayudó a propiciar más la por entonces incipiente fama de Martin.

Ricky Martin en “Por siempre amigos”.

“Aunque era muy jovencito, no caben dudas de que su rostro ha cambiado muy poco. Las facciones se mantuvieron iguales y siempre existió esa belleza que tanto lo caracteriza. Un galancito desde el comienzo”, citó el medio Que ver.

Estreno de su tema con Reik

Por otra parte Ricky Martin estrenará “A veces bien y a veces mal”, un tema con Reik, en mayo de 2022.

“Esta canción es muy especial, a mí me encanta, es muy romántica y me lleva de alguna manera al comienzo de mi carrera. Lo curioso es que nosotros la grabamos al inicio de la pandemia y pensé que tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después y finalmente aquí está. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Reik, son un grupo sumamente talentoso y tanto ellos como yo esperamos que la reciban con el mismo amor con el que la hicimos. Estoy loco por cantarla en vivo”, expresó el cantante.

A veces bien y a veces mal fue compuesta por Ricky Martin, Pablo Preciado, Pedro Capó, Ignacio “Kiko” Cibrían, Julio Ramírez Juvelo, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes también son los productores del tema.

El video fue dirigido por Daniela Vesco y filmado en Puerto Rico. Está protagonizado por los artistas y la exMiss España Ángela Ponce, quien se convirtió en el 2018 en la primera mujer transgénero en ganar la corona del concurso de belleza español.