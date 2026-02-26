Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El hombre que ordenó ataques, bloqueos y recompensas sangrientas tras la muerte del capo narco “El Mencho” ha muerto, pero su legado de violencia sacudió a todo México y dejó un país en alerta.

El operador detrás de los disturbios

Hugo César Macías Ureña, mejor conocido como “El Tuli” o “El Tulipán”, se identificó por las autoridades mexicanas como la mano derecha más confiable de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el abatimiento de El Mencho por parte del ejército mexicano, “El Tuli” se señaló como el principal responsable de coordinar una ola de bloqueos en carreteras, incendios de vehículos y ataques armados contra instalaciones militares, la Guardia Nacional, comercios y vías de comunicación en varios estados del país.

Recompensas por violencia y caos generalizado

Según información oficial, desde El Grullo, Jalisco, “El Tuli” ofreció hasta 20 000 pesos por cada militar abatido durante los disturbios que siguieron a la muerte de El Mencho, en un intento por frenar el avance de las fuerzas de seguridad y desatar el miedo entre la población.

Los ataques coordinados por “El Tuli” provocaron decenas de bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos que dejaron muertos, entre ellos 25 miembros de la Guardia Nacional y varios civiles, según reportes oficiales.

Intenso operativo contra el CJNG y muerte del “cerebro del caos”

Las fuerzas especiales desplegaron unidades aeromóviles para localizar a este operador clave del CJNG. Al ser ubicado, “El Tuli” intentó evadir a los efectivos y disparó contra ellos desde un vehículo, lo que provocó un enfrentamiento que terminó con su muerte. En su poder se encontraron armas, millones de pesos y grandes sumas de dinero en efectivo.

Su muerte representa un golpe al CJNG, pero también evidencia cómo la organización estaba preparada para una reacción violenta en cadena tras la caída de su líder, elevando la ola de violencia a niveles excepcionales en varias regiones de México.

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El impacto de su caída

Aunque “El Tuli” no se nombró oficialmente como sucesor de El Mencho, asumió rápidamente el control operacional y organizó la respuesta violenta del cártel después de su muerte, mostrando el nivel de autonomía y poder que alcanzó dentro de la estructura criminal.

La violencia registrada afectó a múltiples entidades del país y desafió las autoridades mexicanas para contener a una organización tan bien armada y estructurada como el CJNG, incluso tras la pérdida de sus líderes más importantes.