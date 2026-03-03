El TSE ya contabilizó el total real de votos con el que ganó Laura Fernández

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones declaró de manera oficial a Laura Fernández como la próxima presidenta de la República.

La declaración se realizó tras contabilizar el respaldo de 1 millón 243 mil 141 votos para el partido Pueblo Soberano. Liberación Nacional alcanzó el segundo lugar en la contienda electoral con 861 mil 879 votos, mientras Francisco Gamboa y Douglas Soto fueron confirmados como vicepresidentes de la República.

En los próximos días, el Tribunal Supremo de Elecciones procederá a entregar de manera oficial las credenciales a la nómina ganadora de los comicios 2026.