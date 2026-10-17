Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El trabajo que lleva La Voz del Más Allá hasta sus hogares quedó al descubierto en un pregrabado que muestra el escenario y el equipo detrás de cámaras del programa.

José Escalante, periodista, y Jimmy Anchía, locutor de La Mejor FM, guiaron el recorrido por la producción que se transmite todos los sábados a las 8:00 p.m. por canal 6.

La nota permitió conocer cómo se construye la puesta en escena de este espacio, desde la cabina de La Mejor hasta la pantalla.