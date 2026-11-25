Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La canela, el anís de estrella y el clavo de olor aportan aromas y sabores característicos a las preparaciones de temporada. Estas especias pueden transformar desde bebidas calientes hasta postres y platos salados.

Jonathan Angulo Fajardo, chef ejecutivo, y Evelyn Arroyo Castro, experta en especias y condimentos, comparten recomendaciones para aprovecharlas en la cocina.

Entre los temas destacan las diferencias entre las presentaciones enteras y molidas, y cómo medir las cantidades para evitar sabores demasiado intensos.