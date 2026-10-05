El tico Fabricio Chacón quedó entre los 25 mejores en el Mundial de Motocross

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El tico Fabricio Chacón quedó entre los 25 mejores del Mundial de Motocross, tras finalizar entre los mejores 25 del mundo en la categoría Open del evento que se disputó en Francia.

Chacón compitió junto al equipo de Latinoamérica que finalizó en la posición 27 de la clasificación por equipos, durante el fin de semana en el evento mundialista internacional de motocross.

Actualmente el piloto es el líder del Campeonato Nacional de Motocross a 2 fechas de que finalice la competencia, una buena noticia en el motocross mundial que destaca a Fabricio Chacón.