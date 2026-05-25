El tico Evan Michelini sufrió choque en la última carrera de la fecha en Fórmula 4

El piloto costarricense Evan Michelini finalizó su participación en el autódromo de Vallelunga con un choque en la última carrera, donde se vio involucrado en un incidente en la salida del circuito a un minuto de iniciada la competencia junto a otros 5 vehículos, lo que le impidió continuar en pista.

Pese al accidente, el balance de la segunda fecha del campeonato de Fórmula 4 italiana fue de aprendizaje positivo para el tico, quien mostró buen ritmo durante las primeras 2 carreras del fin de semana enfrentándose a una competitiva parrilla de 27 pilotos, logrando un puesto 15 en la clasificación general y ubicándose séptimo en la categoría Rookie (para pilotos en su primera temporada).

Tanto Misano (primera fecha) como Vallelunga eran pistas completamente nuevas para Michelini esta temporada, por lo que acumular experiencia en estos trazados fue el principal objetivo cumplido.